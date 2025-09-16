Гизатуллин об отставке из «Динамо»: «Официальная версия – незнание английского языка и отсутствие коммуникации с иностранцами»
Тренер Ильнур Гизатуллин рассказал об отставке из московского «Динамо».
Клуб набрал три очка в пяти матчах сезона-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.
«Да, я покинул «Динамо». Официальная версия – незнание английского языка и отсутствие коммуникации с иностранцами.
У команды нет результата, поэтому нужно что-то делать. Хотя я знаю, что у команды все получится. Да и в прошлом году был точно такой же сентябрь», – сказал тренер Ильнур Гизатуллин.
Он также высказался о вариантах продолжения карьеры.
«Пока сложно сказать. О моем уходе мне объявили только сегодня, поэтому буду искать варианты. Не хочется сидеть без дела», – отметил тренер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости