Кросби о слухах про обмен из «Питтсбурга»: «Я хочу быть здесь. Мне здесь нравится. Если люди хотят писать об этом, это нормально, я не могу это контролировать»

Сидни Кросби высказался о слухах о возможном уходе из «Питтсбурга».

– Тема слухов, обменов – это то, о чем вы не любите говорить. Но после комментариев на прошлой неделе, не могли бы вы просто объяснить, каков ваш уровень удовлетворения или неудовлетворения организацией в целом? Просто общее направление – не только победы и поражения, но и потенциальная продажа, все остальное.

– Я думаю, есть множество историй, и не думаю, что многие из них исходили от меня. Я хочу быть здесь. Мне здесь нравится.

Я не могу снова и снова отвечать на один и тот же вопрос, потому что эти истории... Если люди хотят писать об этом или говорить это, это нормально, я не могу это контролировать.

Очевидно, что когда вы проигрываете и когда происходят определенные вещи, я думаю, это нормально, что появляются такие слухи, но я чувствую себя здесь именно так, – сказал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .