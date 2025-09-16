Константинов, Маккарти и Редмонд приняли участие в презентации формы «Детройта» к 100-летию клуба
«Ред Уингс» представили джерси к 100-летию клуба. Впервые «Детройт» сыграет в них 9 октября против «Монреаля».
В ролике с презентацией новой формы поучаствовали хоккеисты клуба Дилан Ларкин, Алекс Дебринкет и Патрик Кэйн, а также экс-игроки Владимир Константинов, Даррен Маккарти и Микки Редмонд.
Константинов – обладатель Кубка Стэнли-1997 в составе «Детройта». В 1997 году Константинов вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом «Ред Уингс» Сергеем Мнацакановым попали в аварию. В результате Константинов впал в кому. После выхода из комы он оказался прикован к инвалидному креслу. Вследствие травм головы у него были нарушены речь и память.
Даррен Маккарти является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008) в составе «Ред Уингс».
Микки Редмонд играл за клуб с 1971 по 1976 год.
Скриншот: x.com/DetroitRedWings