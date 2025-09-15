Земченок о стиле игры СКА: «При Ротенберге старались быстрее завести шайбу в зону, а там – навал, броски и силовая борьба. Сейчас хоккей более комбинационный»
Артем Земченок поделился мнением об игре СКА при Игоре Ларионове.
Защитник «Лады» в прошлом сезоне выступал за СКА. Армейцы победили тольяттинцев в матче текущего Фонбет чемпионата КХЛ (6:1).
«Сейчас СКА стал играть больше с шайбой, лишний раз не бросают. При Ротенберге старались быстрее завести шайбу в зону, а там уже навал, броски и более силовая борьба.
Сейчас команда играет в более комбинационный хоккей. Надо постоянно крутить головой», – сказал Артем Земченок.
Защитник «Лады» Земченок об 1:6: «СКА показал нам, как играть в быстрый хоккей. Мы не успевали подумать, из этого вылились удаления»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
