Ковальчук о жене-альпинистке: «На Эверест поднимаешься, там везде тела лежат. Николь сверхсильная и психологически подготовленная»

Илья Ковальчук прокомментировал увлечение своей жены альпинизмом.

Ранее бывшая модель и солистка группы «Мираж» Николь Ковальчук стала вторым человеком в России, покорившим все 14 гор, высотой более 8000 метров.

– О Николь спрошу. Чем больше я присматриваюсь к альпинизму, тем лучше понимаю, какое это тяжелейшее испытание. Не возникало желания остановить жену? Это же опасно. Хватит покорять эти горы!

– Сказать «хватит» – это не сработает. Лучше запретить в самом начале, если получится. Потому что когда люди делают первое восхождение, то понимают, что лучше гор могут быть только горы.

Мне вообще этого не понять. Я несколько раз приезжал на горнолыжный курорт Аспен в штате Колорадо – и спать там не мог. Недостаток кислорода, и это на высоте 3000 м. А у альпинистов базовый лагерь – на 5500 м. И как его покорить? Туда ведь надо еще добраться.

Николь говорит, что на 7000 метров может есть суп без кислородной маски. Конечно, это особенность организма. Но еще и сила воли. На крайнюю гору они шли на протяжении 26 часов подряд. Представить это невозможно. Это как сказать кому-то по Москве идти 26 часов. Думаю, часа через четыре уже сдашься.

Николь очень крутая, сверхсильная. И психологически подготовленная. У них был инцидент с ее подругой Аней, которая погибла. Они вместе штурмовали восемь гор, жили вместе везде. И вот в двухстах метрах от тебя гибнет человек.

Слава богу, с женой все обошлось, она вернулась. Я у нее спрашиваю: «Николь, что вообще происходит? Как это пережить?» А она мне хладнокровно отвечает: «Горы надо уважать».

На Эверест поднимаешься – там везде тела людей лежат. Обычному человеку, который никогда в жизни не пробовал, этого не понять, как это сложно. Это какие-то люди из стали. И тут физическая подготовка – не главное.

У них был какой-то парень – пятиборец из Норвегии. Они на гору шли, а он туда забегал поначалу. Смеялся, как ему легко. Но на 5500 м так скрутила «горняшка» (горная болезнь – Спортс’‘), что его разорвало на части. Он падал и вставал, как овощ. Его вниз спустили с высоты. Он только через две недели в себя пришел.

Это же природная стихия, как океан. В горах есть свои правила. С горами можно разговаривать. Это целая религия. И с таких людей, конечно, я беру пример. Они в моих глазах – настоящие титаны, – сказал бывший форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук .

