Ковальчук об участии в шоу «Титаны»: «Вообще не готовился, у меня 20% от оптимальной формы. Я долго ломался, но потом решил: «А почему нет?»

Илья Ковальчук прокомментировал участие в шоу «Титаны».

В этом телепроекте более 100 спортсменов проходят различные испытания на силу, ловкость, выносливость и другие качества. Победитель получает звание «Титан» и денежный приз.

– Илья, вы на каждой тренировке под руководством Дмитрия Яшанькина (тренер по физподготовке, трехкратный чемпион мира по фитнесу – Спортс’‘) проявляете себя как титан. Но как вы оказались в шоу «Титаны» на ТНТ?

– А у вас какая версия?

– Ваша жена Николь Ковальчук покорила 14 великих гор. И вы решили: «Что это я дома сижу? Тоже надо совершать подвиги».

– Нет, я принял решение еще до того, как Николь совершила свои восхождения. Вообще, одно к другому не имеет отношения.

На самом деле, я смотрел первые два сезона «Титанов». Второй сезон изучал с особенным пристрастием, потому что там участвовал Дима Яшанькин . И он меня на это сподвигнул.

Мы постоянно тренировались вместе, и он после съемок приезжал. Я у него спрашивал, прошел ли он дальше, что и как, какие там испытания. Было интересно. А потом он говорит: «Ты не хочешь сам попробовать?»

Если честно, я ломался долго. Но потом решил: «А почему нет?» Интересно посоревноваться, себя проверить. Это очень классный проект.

– Вы специально готовились к «Титанам» в тренажерном зале?

– Я – нет. Наоборот, вообще не готовился, если честно.

– Почему?

– Специально. Но недели за две-три, когда уже точно решил, что пойду в шоу, мы начали давать побольше нагрузки.

Ну, а если сравнить с оптимальной формой, если я и готов, то процентов на 20. Это самое большое. Так что здесь, наверное, есть какие-то волнения.

Посмотрим, как получится. Первые мои впечатления оказались совсем не плохими, – сказал бывший игрок сборной России Илья Ковальчук .

Роман Ротенберг: «Ковальчук – представитель «Красной машины» на телеканале ТНТ! В «Титанах» будем болеть за игрока сборной России. Скоро тоже приму участие в одной из программ»