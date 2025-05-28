Есмантович о деле Федотова: «Решения ИИХФ нет, идет разбирательство. Наше дело правое, победа будет за нами»

Игорь Есмантович верит, что апелляция ФХР по делу Ивана Федотова будет принята.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли слушания по апелляции ФХР на решение ИИХФ от 8 мая 2024 года, согласно которому дисциплинарный комитет международной федерации оштрафовал ФХР на один миллион швейцарских франков за выступление вратаря Ивана Федотова в составе ЦСКА в сезоне‑2023/24. По мнению ИИХФ, права на голкипера принадлежали «Филадельфии».

CAS вынесет решение в течение 3-6 месяцев.

– 6 мая CAS должен был рассмотреть вашу апелляцию по делу Федотова. Как обстоят дела по этому кейсу?

– Вчера наш юрист находился в суде и сейчас идет рутинный, технологический процесс разбирательства. Тут даже нечего комментировать, потому что решения ИИХФ нет, все проходит в рамках процедуры, идет разбирательство.

– Верите, что апелляция будет принята?

– Конечно, верю. Как говорится, наше дело правое, победа будет за нами, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.