Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»

Анвар Гатиятулин оценил игру Тимура Билялова и Михаила Бердина.

В среду «Ак Барс » дома проиграл «Автомобилисту » (3:6) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. По ходу второго периода при счете 1:4 Гатиятулин заменил вратаря Тимура Билялова на Михаила Бердина .

– Хорошую игру в Омскве провел Михаил Бердин, почему сегодня вы решили сделать ставку на Тимура Билялова?

– Нам нужно обоих вратарей держать в тонусе, мы действуем по заранее утвержденному плану. Игры вносят свои коррективы, но мы верим в обоих.

– В третьем периоде вы изменили звенья, насколько довольны этими сочетаниями, учитывая выигранный отрезок?

– Я уже говорил, что ряд ребят добавился уже перед сезоном, их не было в контрольных играх, поэтому приходится искать связки и сочетания уже сейчас. В Омске мы были довольны их взаимодействием, поэтому не стали ничего менять.

Но сегодня игра диктовала необходимость изменений. Будем через видеоразборы и тренировки искать моменты взаимопонимания, нам нужен баланс в звеньях. Нужно действовать уже по ходу чемпионата, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .