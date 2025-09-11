Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»
В среду «Ак Барс» дома проиграл «Автомобилисту» (3:6) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. По ходу второго периода при счете 1:4 Гатиятулин заменил вратаря Тимура Билялова на Михаила Бердина.
– Хорошую игру в Омскве провел Михаил Бердин, почему сегодня вы решили сделать ставку на Тимура Билялова?
– Нам нужно обоих вратарей держать в тонусе, мы действуем по заранее утвержденному плану. Игры вносят свои коррективы, но мы верим в обоих.
– В третьем периоде вы изменили звенья, насколько довольны этими сочетаниями, учитывая выигранный отрезок?
– Я уже говорил, что ряд ребят добавился уже перед сезоном, их не было в контрольных играх, поэтому приходится искать связки и сочетания уже сейчас. В Омске мы были довольны их взаимодействием, поэтому не стали ничего менять.
Но сегодня игра диктовала необходимость изменений. Будем через видеоразборы и тренировки искать моменты взаимопонимания, нам нужен баланс в звеньях. Нужно действовать уже по ходу чемпионата, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.