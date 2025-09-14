Форвард «Шанхая» Кузнецов: «Выход в плей-офф – это не задача. Надо занимать первое место, играть только на победу»

Владимир Кузнецов назвал цели «Шанхая» на текущий сезон КХЛ.

Китайский клуб набрал пять очков в трех первых матчах регулярного чемпионата.

– Требования Жерара Галлана уже понятны вам и команде?

– Да, ничего сложного здесь нет. Такой североамериканский хоккей. Тут все понятно уже.

– С иностранными хоккеистами уже нашли общий язык?

– Проблем нет. С любым можем пообщаться. Русским ребятам, кто не знает английский язык, мы стараемся помогать. В коннекте нет проблем.

– Какую цель поставили перед «Шанхаем»? Выход в плей-офф? Или более высокая задача?

– Зачем собираться с целью того, чтобы просто выйти в плей-офф? Это же не задача.

Задачу всегда надо ставить, чтобы занять первое место, как и в любом виде спорта. Надо играть только на победу, идти шаг за шагом.

Сейчас есть матчи, надо в них побеждать, и дальше все будет, – сказал нападающий «Шанхая » Владимир Кузнецов .