Форвард «Шанхая» Кузнецов: «Выход в плей-офф – это не задача. Надо занимать первое место, играть только на победу»
Китайский клуб набрал пять очков в трех первых матчах регулярного чемпионата.
– Требования Жерара Галлана уже понятны вам и команде?
– Да, ничего сложного здесь нет. Такой североамериканский хоккей. Тут все понятно уже.
– С иностранными хоккеистами уже нашли общий язык?
– Проблем нет. С любым можем пообщаться. Русским ребятам, кто не знает английский язык, мы стараемся помогать. В коннекте нет проблем.
– Какую цель поставили перед «Шанхаем»? Выход в плей-офф? Или более высокая задача?
– Зачем собираться с целью того, чтобы просто выйти в плей-офф? Это же не задача.
Задачу всегда надо ставить, чтобы занять первое место, как и в любом виде спорта. Надо играть только на победу, идти шаг за шагом.
Сейчас есть матчи, надо в них побеждать, и дальше все будет, – сказал нападающий «Шанхая» Владимир Кузнецов.