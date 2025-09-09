Денисенко о возвращении в КХЛ: «Общался с Хартли, Яковлевым, так получилось, что выбрал «Ак Барс». Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня»

Григорий Денисенко поблагодарил «Локомотив» за обмен в «Ак Барс».

2 сентября 25-летний нападающий подписал контракт с казанским клубом после 5 сезонов в Северной Америке.

– Был вариант, что после возвращения в Россию будешь играть в «Локомотиве»?

– Да все варианты рассматривали. Общался и с Бобом Хартли , и с Юрием Николаевичем Яковлевым. Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня, обменяли права, и всё вот так получилось.

– Яковлев недавно сказал, что не увидел у тебя заинтересованности в игре за «Локомотив». То есть было такое, что ты выбирал команду, тренера?

– Да нет, прям такого не было. Просто рабочий процесс, шло общение, обсуждение со всеми сторонами, и так получилось, что выбрали «Ак Барс », – сказал Григорий Денисенко .