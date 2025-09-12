Козлов об 1:4 от «Автомобилиста»: «Салават» недостаточно заплатил, чтобы победить. Было мало прямых атак, не полезли туда, где могли бы получить шишки»

Виктор Козлов подвел итоги игры с «Автомобилистом» (1:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Недостаточно заплатили цену, чтобы победить. Мало было прямых атак, не полезли туда, где могли бы получить шишки.

– Можно ли сказать, что не угадали сегодня со стартовым вратарем?

– Могу сказать, что там удачно залетела шайба.

– Как проходит восстановление Александра Жаровского? Три матча он уже пропустил.

– Следующую игру тоже пропустит, он еще не близко.

– Известно о сроках восстановления Артема Пименова?

– У него повреждения связки колена, в районе 5-6 недель займет восстановление?

– Насколько такое решение было отработанным?

– Мы проигрывали, надо было вытаскивать матч. Хорошая возможность сыграть «6 на 4». Рисунок большинства при этом не меняется.

– Первый домашний матч, полная арена. Может, ребята немного перегорели?

– Да, сегодня потрясающая атмосфера, болельщики нас поддерживали, верили в нас. Спасибо им за это. Но мы должны играть по-другому, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .