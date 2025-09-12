  • Спортс
Ларионов о выборе игроками СКА песен, которые звучат после голов: «Не могу забирать у них элемент свободы. Я люблю классический рок»

Игорь Ларионов высказался о музыкальных вкусах игроков СКА.

Вчера клуб обыграл «Трактор» со счетом 5:2.

– Вы никогда не скрывали свои музыкальные симпатии к AC/DC и року. С этого сезона игроки СКА сами выбирают песни, которые звучат после их голов. Когда после шайб на весь Ледовый звучит Макан или «Гламур» – это режет ваш утонченный слух?

– Это их территория, у них есть выбор. Я не могу забирать у них элемент свободы и их мировоззрения.

Но мне очень нравится музыка на разминке перед игрой – вот это то, что мне по душе. А что ребята выбирают на песни после голов – только рад за них, у них есть свои вкусы.

Порой мне любопытно понять, что они слушают. Днем тренировался в зале с Игорем Владимировичем Захаркиным и зашел травмированный парень, Амир Нугманов – в наушниках. Я попросил его включить свою музыку, чтобы мы все послушали. Он включил такую «кислотную» музыку из ночного клуба. Это его стиль, я ничего не сказал. Послушал минут 20, позанимался и ушел. Оставил его наедине с этой музыкой.

– Мы вообще заметили, что музыка во время пауз сильно изменилась. Вы приложили к этому руку?

– Я приложил руку только человеку, который пел гимн – это мой близкий друг Сергей Скороходов, солист Мариинского и Большого театра. К музыке на паузах я руку не прикладывал.

Если бы я начал называть группы, которые люблю, это был бы классический рок – старшие поколения знают. Музыка, которую я слушал, когда играл в Северной Америке, и продолжаю слушать. При всем уважении к нашей эстраде.

Но ребята сами выбрали то, что им нравится. Антонио (пресс-атташе команды Антон Третьяков – Спортс’‘) дал им это право.

– Может, победную песню в конце матчей включать на ваш вкус?

– Давайте сначала оформим длинную серию побед, а потом уже можно проявлять чувство свободы. Это их раздевалка, их территория, мы стараемся не мешать и не вмешиваться, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
