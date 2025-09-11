  • Спортс
  • «Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск. Максим Федотов забил победный гол
5

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск. Максим Федотов забил победный гол

«Нефтехимик» одержал волевую победу в матче с «Динамо» Минск (4:3).

Команда тренера Игоря Гришина уступала со счетом 0:3 к 19-й минуте матча, но в итоге одержала победу.

«Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Евгения Митякина, Матвея Надворного и Андрея Белозерова.

Победный гол забил Максим Федотов.

Это первая победа клуба в нынешнем сезоне.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
