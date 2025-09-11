«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск. Максим Федотов забил победный гол

«Нефтехимик» одержал волевую победу в матче с «Динамо» Минск (4:3).

Команда тренера Игоря Гришина уступала со счетом 0:3 к 19-й минуте матча, но в итоге одержала победу.

«Нефтехимик » сравнял счет благодаря голам Евгения Митякина , Матвея Надворного и Андрея Белозерова .

Победный гол забил Максим Федотов .

Это первая победа клуба в нынешнем сезоне.