«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск. Максим Федотов забил победный гол
«Нефтехимик» одержал волевую победу в матче с «Динамо» Минск (4:3).
Команда тренера Игоря Гришина уступала со счетом 0:3 к 19-й минуте матча, но в итоге одержала победу.
«Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Евгения Митякина, Матвея Надворного и Андрея Белозерова.
Победный гол забил Максим Федотов.
Это первая победа клуба в нынешнем сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
