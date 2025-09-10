  • Спортс
  • Глотов о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Американские горки. Иногда у «Трактора» на одно хорошее действие приходится три плохих. Мы далеки от идеала, но сделали шаг вперед»
2

Глотов о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Американские горки. Иногда у «Трактора» на одно хорошее действие приходится три плохих. Мы далеки от идеала, но сделали шаг вперед»

Василий Глотов высказался о проблемах в игре «Трактора».

Челябинский клуб одолел «Нефтехимик» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, 28-летний нападающий забросил 2 шайбы. 

– Твои эмоции после игры в Нижнекамске?

– Американские горки. Самое главное – выиграли. Очень этому рад.

– Что можешь сказать о первых двух периодах, когда не только шайба не шла в ворота, но и в целом игра не слишком получалась?

– Во втором периоде были проблески, несколько хороших смен. Просто правильно выдерживали нашу структуру в зоне атаки. Выходы из зоны, форчек – сразу все получалось.

В концовке второго периода и в течение большей части третьего просто все это, так сказать, «перенесли на бумагу». Отсюда и результат. На самом деле я очень рад, что в течение матча мы возвращаемся к нашей правильной игре. Мы еще далеки от идеала, но сегодня сто процентов был шаг вперед.

– По итогам матча капитан команды признал тебя лучшим игроком. Ты сказал: «Сейчас это – наш путь». Верно ли, что сейчас «Трактор» больше борется сам с собой?

– Да, так и есть. Тяжело прокомментировать некоторые наши действия. Иногда на одно хорошее действие приходится три плохих. В третьем периоде действительно был проблеск. Была видна наша прошлогодняя игра, приятные моменты предсезонных матчей.

Сразу пришел результат. За него надо цепляться. Под «нашим путем» я имел в виду, чтобы мы сразу начинали с этих подзатыльников, - сказал Глотов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
