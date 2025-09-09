Бахмутов об отстранении Ливо: «Справедливо. Если КХЛ будет нарушать собственные требования, грош цена такому регламенту. Все, что там написали, надо выполнять»

Игорь Бахмутов считает справедливой дисквалификацию Джоша Ливо.

В понедельник КХЛ отстранила форварда «Трактора » на 2 матча за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25.

«Видимо, с точки зрения регламента приняли такое решение. Я не углублялся в такие вопросы, и какие возможны санкции в этом случае, если игрок пропускает официальное закрытие сезона КХЛ.

Насколько это справедливо – два матча? А справедливость вот в чем: если КХЛ будет нарушать свои собственные требования, то грош цена такому регламенту.

В сложившейся ситуации КХЛ справедливо отстранила игрока. Если их спросят: «Почему на два матча»? Они четко покажут регламент. Вот наша подпись, вот ваша.

Вы дали согласие на определенные санкции. Может, там и другие пункты есть. В случае пропуска официальных мероприятий лиги, то КХЛ может отстранить хоккеиста от 2 до 5 матчей.

Либо денежный штраф, уборка территории вокруг дворца, помощь бабушкам молочными продуктами. Все, что там написали, надо выполнять», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов .