«Локомотив» получит наибольшую выплату от КХЛ за сезон-2024/25 – 188,7 млн рублей

«Локомотив» получит наибольшую выплату от КХЛ по итогам сезона-2024/25.

Обладатель Кубка Гагарина 2025 года получит 188 781 929 рублей с НДС.

Еще 6 клубов КХЛ получат более 100 млн рублей – «Трактор» (157,2 млн), «Салават Юлаев» (123,9 млн), «Динамо» Москва (117,7 млн), «Ак Барс» (111,3 млн), «Авангард» (110,4 млн) и «Металлург» (106,8 млн).

Общая сумма выплат клубам по итогам сезона-2024/25 составит рекордные 2,16 млрд рублей с НДС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт КХЛ
