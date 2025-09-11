Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»

Александр Шаров назвал принципиальным противостояние «Автомобилиста» с «Ак Барсом».

В среду клуб из Екатеринбурга обыграл в гостях казанцев (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Прошлогодний плей-офф закончился для «Автомобилиста» драматично – вылетом после второго овертайма седьмого матча у себя дома. До сих пор вспоминаются флешбэки той игры?

– Нет, уже достаточно много времени прошло, у нас уже цель, другая мотивация. Все забыли, все оставили в прошлом сезоне. Единственное, какая-то спортивная злость могла остаться, но это может повлиять только в положительном ключе.

– Между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» может возникнуть напряженное противостояние? Учитывая, что команды дважды подряд встречались в последних двух розыгрышах Кубка Гагарина.

– Возможно, но команды обновляются, каждый сезон приходят новые игроки, новые тренеры. Все равно это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии, внутреннем климате коллективов. Но учитывая, что последние два года «Автомобилист» встречался с «Ак Барсом, думаю, если не дерби — это все-таки громко сказано будет — но принципиальность в матчах будет. Особый нерв, — сказал нападающий «Автомобилиста».