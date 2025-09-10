Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас – наоборот. Это спорт – без везения не бывает побед»
Сегодня «Автомобилист» на выезде одержал победу со счетом 6:3. Ранее екатеринбуржцы уступили «Ладе» (3:4) в гостях.
Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 3-4 в серии.
«Здорово команда отреагировала на пропущенный гол, собрались еще больше, чем в начале матча. Хорошие голы забили, гибко сыграли и в обороне, и в атаке правильно.
Третий период немного пассивно провели, счет сыграл свою роль, надеюсь, перестроимся. Удача? Где-то в обратку прилетело, в плей-офф нам залетало все подряд, сейчас – наоборот. Это спорт – без везения не бывает побед.
В Тольятти [в матче с «Ладой»] было много моментов, когда должны были забивать, но пропускали не совсем хорошие голы, невынужденные, которые повлияли на результат.
Сделали работу над ошибками, и Женя Аликин хороший матч провел. Держал команду в игре, сделал работу топового вратаря, мы надеемся на него», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.