Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»

Николай Коваленко оценил победу ЦСКА над «Адмиралом» (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«На самом деле и в атаке сегодня многое получилось, просто не реализовали хорошие моменты. Хорошо, что сегодня не пропустили.

Самое главное, что сегодня скажет нам тренерский штаб. Какой бы некрасивый хоккей ни был, нам важен результат: мы взяли два очка, значит, все хорошо», — сказал форвард ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
