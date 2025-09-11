Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»

Прохор Полтапов высказался о победе ЦСКА над «Адмиралом» (1:0).

В прошлом матче команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Динамо » со счетом 6:2.

«Выходили как на обычную игру. Главное, взяли 2 очка, работаем дальше. Не знаю, как объяснить такую разницу между двумя матчами.

Сегодня и одна сторона, и другая пытались минимизировать ошибки, поэтому такая игра получилась. Первая игра была на эмоциях, на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло», – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.