  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»
0

Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»

Прохор Полтапов высказался о победе ЦСКА над «Адмиралом» (1:0).

В прошлом матче команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Динамо» со счетом 6:2. 

«Выходили как на обычную игру. Главное, взяли 2 очка, работаем дальше. Не знаю, как объяснить такую разницу между двумя матчами.

Сегодня и одна сторона, и другая пытались минимизировать ошибки, поэтому такая игра получилась. Первая игра была на эмоциях, на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло», – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoЦСКА
logoПрохор Полтапов
logoАдмирал
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамбиев про 0:1 от ЦСКА: «Адмирал» на очко наиграл, в 3-м периоде мы владели инициативой, даже по броскам игра равная. Мне многое понравилось, но нужна стабильность»
3сегодня, 19:30
Плющев о «Динамо»: «Тренер заявляет, что команда не готова, находится в стадии предсезонки. Почему так произошло? Клуб не показывает достойной игры, старт неубедительный»
16вчера, 08:10
Полтапов о 6:2 с «Динамо»: «Хорошо, что победили, но не так феерично, не так уверенно, как должны были. Есть еще много над чем работать»
7 сентября, 21:50
Главные новости
Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»
сегодня, 21:41
«Барыс» может расторгнуть контракт с Родригом, подписанным в августе. Экс-вратарь «Эдмонтона» «приехал с травмой, которая не позволяет играть» (Артур Хайруллин)
1сегодня, 21:14
Никитин об 1:0 с «Адмиралом»: «Тяжелая игра, в ЦСКА ждали этого. Не каждый может справиться, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться»
3сегодня, 20:29
Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас – наоборот. Это спорт – без везения не бывает побед»
3сегодня, 20:17
Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, «Ак Барс» хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»
5сегодня, 19:50
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»
11сегодня, 19:04
КХЛ. ЦСКА победил «Адмирал», «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»
163сегодня, 19:03
Черкас об акции «Шанхая» по замене атрибутики: «СКА – символ Петербурга, болельщик останется с клубом. Только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая»
8сегодня, 18:43
Фегервары об Овечкине: «У него невероятная аура. Все моментально замолкают, когда он заходит в раздевалку. Он обожает играть, это его смысл жизни»
2сегодня, 18:33
Лямкин пытался забить лакросс при 1:2 с «Автомобилистом». Буше забросил «Ак Барсу» 3-ю шайбу через несколько секунд
2сегодня, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»
56 минут назад
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
сегодня, 21:05
Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 20:47
Болди о Капризове: «Хотел бы, чтобы он остался в «Миннесоте» на 8 лет, конечно. Но решать не мне, переживать из-за этого – пустая трата времени»
1сегодня, 20:03
Чеккони из «Авангарда» о России и Канаде: «Все очень похоже. Люди хорошо относятся друг к другу, открыты ко мне. Я провел время в Омске и Москве, отличий не заметил»
сегодня, 19:37
Тамбиев про 0:1 от ЦСКА: «Адмирал» на очко наиграл, в 3-м периоде мы владели инициативой, даже по броскам игра равная. Мне многое понравилось, но нужна стабильность»
3сегодня, 19:30
Ларионов на вопрос о «неудачном старте» СКА: «Старт – это 10-15 матчей, по 2 играм не хотел бы делать выводы. Будем привлекать молодежь для тренировок, чтобы понимать, кого имеем в резерве»
1сегодня, 19:20
Гатиятулин заменил Билялова после 4 шайб от «Автомобилиста». Бердин пропустил через 47 секунд после выхода
сегодня, 18:16
Куинн Хьюз о желании брата сыграть с ним за одну команду в НХЛ: «А что, он должен сказать: «Нет, не хочу играть с ним»? Но мы в разных клубах, у нас есть обязательства»
сегодня, 17:32
«Сан-Хосе» и 2-й номер драфта Миса подписали контракт на 3 года. Форвард с исключительным статусом в CHL набрал 134 очка в 65 играх в лиге Онтарио
1сегодня, 17:04