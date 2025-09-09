Алексей Жамнов прокомментировал поражение «Спартака» от минского «Динамо».

Московский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 0:3.

«Я бы не сказал, что хотелось быстрее закончить этот матч. Проблема была в нас самих. Команда соперника вышла биться, а наша – поиграть в хоккейчик. Это хороший урок для нас, нужно усилить жесткость к игрокам.

Хоккей – мужской вид спорта, нужно проявлять характер и убирать вальяжность. Даже играя в большинстве, непонятные пасы через задницу проходят только в детском хоккее. Большинство никак не играло, на тренировке был результат, а в игре совсем по‑другому», – сказал главный тренер «Спартака ».