Гру о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Рады первой победе. Сейчас легко нам ничего не дается. Все, что от нас требуется – не торопиться, работать, и все обязательно придет»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:3 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

– Мы рады этой первой победе. Очевидно, что ничего просто так нам не дается, но, повторюсь, мы ей рады.

– Что случилось с командой в третьем периоде? В первых двух игра не шла как у лидеров, так и у команды в целом.

– Поменялось то, что шайба просто пошла в ворота. Мы верили в наш процесс и следовали нашему плану.

Как я уже сказал, ничего просто так нам сейчас не дается. У нас десять новых игроков, по ходу предсезонных сборов были травмы, некоторые ребята пропускали достаточное количество времени. Но я очень рад, что сегодня Глотов и Григоренко проявили себя. Сейчас я точно знаю большую часть нашей команды. Других ребят все еще узнаю, но могу с уверенностью сказать, что все они – профессиональные спортсмены с боевым духом. Они хотят выигрывать.

Тот факт, что у нас четыре очка в трех матчах, все равно не соответствует их ожиданиям, в том числе от самих себя. Поэтому все, что от нас сейчас требуется – не торопиться, работать, и все обязательно придет. Повторюсь, сейчас легко нам ничего не дается, – сказал Гру.