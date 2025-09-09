Денисенко хочет вернуться в НХЛ, несмотря на неудачный опыт: «Это моя мечта. Нужно все воспринимать правильно, делать правильные выводы»

Григорий Денисенко хотел бы снова попробовать свои силы в НХЛ.

– В НХЛ держишь дверь открытой?

– Да, конечно, это моя мечта.

– Неудачный опыт не отпугнул от этой мечты?

– Нет, нисколько. Это карьера, рабочие процессы. Нужно все воспринимать правильно, делать правильные выводы, – сказал нападающий «Ак Барса ».

Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. В сезоне-2023/24 он перешел в «Вегас». Всего в североамериканской лиге хоккеист провел 33 матча.