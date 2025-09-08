Разин о 2:3 от «Салавата»: «Глупое поражение. Черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов. Много брака в завершении, в передачах. Не понравилось количество удалений»

Андрей Разин назвал глупым поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Глупое поражение. Мы больше удаляемся, чем соперник, причем удаления были глупыми. Такие моменты надо убирать.

Много брака в передачах, в завершении. Плюс черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов.

Мы хорошо оборонялись в меньшинстве, но мне не понравилось количество удалений», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .