Козлов о 3:2 с «Металлургом»: «Полезно было выиграть у них в плане уверенности, ребята поняли, что нужно бороться до конца. Была самоотдача и вера друг в друга – это стало ключевым»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Металлурга» (3:2 ОТ).

– Тяжелый матч для нас, хороший соперник, тем более играл дома. Нам пришлось много обороняться и терпеть, Александр Самонов провел феноменальный матч.

Была самоотдача и вера друг в друга – это стало ключевым. Просили ребят сфокусироваться. Мы играли против команды, в которой много мастеров. Ребята молодцы, все играли в обороне, когда это нужно было.

– Известно, что с Пименовым?

– Он получил повреждение, завтра будет осмотр, так что там поймем, насколько он выбыл.

– Победили одного из фаворитов сегодня. Какое отношение хотите от игроков видеть к этой победе?

– Только начали чемпионат, гордиться пока нечем. Полезно было выиграть у «Металлурга » в плане уверенности, ребята поняли, что нужно верить и бороться до конца.

– Максим Кузнецов сегодня полезно отработал на своей половине, выходит в большинстве. Он так убедил вас?

– У Макса, может, и не лучший матч сегодня, но мы видим, с какой самоотдачей он играл. Если не идет в атаке, то он хорошо отрабатывал в обороне.

– Деннису Яну в такой конфигурации «Салавата» проще выйти на лидирующую роль?

– Посмотрим, это только начало чемпионата. Будем только рады, если он так продолжит играть, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .