Каюмов и Кирьянов вернулись к тренировкам с «Локомотивом». Форварды пропускали Кубок Открытия

Артур Каюмов и Никита Кирьянов вернулись к тренировкам с «Локомотивом».

На сегодняшнем занятии оба форварда работали в общей группе. Они пропустили Кубок Открытия из-за травм.

В прошлом сезоне Каюмов набрал 45 (22+23) очков в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В 21 игре плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов.

У Кирьянова было 22 (4+18) очка в 65 матчах регулярки и 8 (3+5) результативных действий за 21 игру в Кубке Гагарина.

Ближайший матч «Локомотив » проведет дома 9 сентября против «Северстали».

Ротенберг о Хартли: «Мы весь год были на связи, обсуждали тренерские вопросы. Поздравил его, когда он получил назначение в «Локомотив»