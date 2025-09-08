  • Спортс
  • Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Нет ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»
Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Нет ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»

Форвард «Ак Барса» Брэндон Биро рассказал о своей адаптации в России.

– Вы уже полностью адаптировались в новой команде?

– Да, все отлично. Ребята очень тепло меня приняли, тренерский штаб помог мне с адаптацией в коллективе. Первые дни я решал технические вопросы, связанные с банковскими картами, сим-картой, квартирой и всем остальным. Теперь, когда все это позади, я могу сконцентрироваться на хоккее и с нетерпением ждать начала сезона.

– Получается, первые дни были самыми тяжелыми?

– Конечно, мало того что ты только привыкаешь к смене часовых поясов, после долгого перелета почти не спишь, а на тебя валится целый список дел. Нет ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык!

Мне нужно было время, чтобы перестроиться, прийти в себя, но за эти пару дней я сильно устал. Дальше уже проще, выстраивается рабочий ритм, привыкаешь к происходящему. Я рад, что адаптация позади, – сказал канадский форвард казанского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
