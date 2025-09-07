  • Спортс
  • Зарипов о трансферных неудачах «Ак Барса»: «Не можем клеветать на кого-то, но факты налицо – игроки-лидеры прошлого чемпионата проведут сезон за конкурентов»
Зарипов о трансферных неудачах «Ак Барса»: «Не можем клеветать на кого-то, но факты налицо – игроки-лидеры прошлого чемпионата проведут сезон за конкурентов»

Данис Зарипов прокомментировал трансферные неудачи «Ак Барса» в межсезонье.

– Генеральный менеджер Марат Валиуллин признал, что казанцы охотились за Ливо, Ткачевым, Рэмпалом, Спронгом, но никого из них подписать не удалось. Как вы думаете, почему не удалось подписать никого из этих звезд?

– Не могу комментировать, потому что так же, как и вы, знаю все только из средств массовой информации.

Единственное, нам остается делать выводы, что какую-то из двух сторон что-то не устроило. Мы все тонкости не знаем и не можем клеветать на кого-то.

Но факты налицо: ряд игроков-лидеров прошлого чемпионата проведут этот сезон в клубах-конкурентах, – сказал бывший форвард «Ак Барса» Данис Зарипов.

Зарипов об «Ак Барсе»: «Предсезонные турниры – это чек-ап, выявить болячки и заниматься ими. Думаю, тренеры нашли необходимые «препараты», как встать на чемпионский путь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
