Галимов об игре при Билялетдинове: «Полтора сезона насмарку. Это был не мой хоккей. Четвертое звено, я выполнял совершенно другую работу»
В 15 матчах нынешнего сезона игрок набрал 13 (6+7) очков.
– Артем, у вас лучший старт в карьере. Как вы можете объяснить такую результативность?
– Во-первых, поменялся тренерский штаб, больше доверия появилось. Во-вторых, стал больше играть, выходить в большинстве и в меньшинстве. В прошлом сезоне я играл только в равных составах.
До этого при Олеге Знарке сезон у меня еще более-менее начинался, а потом пришел Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] и все. Можно сказать, полтора сезона насмарку. После этого нужно было возвращаться на прежний уровень.
– В каком плане насмарку?
– Ну, по очкам, по игре. Это был не мой хоккей, в который мне удобно играть. Четвертое звено, я выполнял совершенно другую работу.
– Вам не нравилось выполнять эту работу?
– А куда деваться? Если ты не будешь этого делать, то и играть – тоже. Я ее выполнял. Как получалось, так и делал.
– Хоккей Анвара Гатиятулина вас раскрепостил?
– Да, конечно. Если есть доверие, то сразу немного раскрепощаешься и начинаешь делать какие-то свои вещи, которые у тебя получаются, которые ты умеешь делать.
А там, когда тебе запрещают все это делать... Просто вкидываешь шайбу и бежишь, давишь. Работаешь, как чеккер. Это сразу сковывает.
– Насколько вас нервировала та ситуация?
– Не нервировала, я просто понимал, что надо терпеть.
– Но при Билялетдинове был седьмой матч финала Кубка Гагарина. Готовы ли вы были терпеть такой хоккей ради общего результата?
– Думаю, результаты – это как раз единственное, из-за чего я терпел и работал. Результаты, конечно, приносил не я, а другие мужики. Я просто выполнял свою работу в четвертом звене, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.
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