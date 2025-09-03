  • Спортс
  • Дергачев о «Лос-Анджелесе»: «Был в лагере новичков, обалдел – убийственные тренировки: два льда, зал, бег, никаких поблажек. Ужас. Язык на плечо, думаю: «Ничего себе знакомство с организацией»
Александр Дергачев рассказал о поездке в тренировочный лагерь «Лос-Анджелеса».

– Мне рассказывали, что в какой-то момент вы чуть ли не подписали контракт с «Лос-Анджелесом», были одной ногой в Америке. Но СКА предложил очень хороший контракт, и вы передумали. Так ли это?

– Не совсем. У меня был действующий контракт, предлагать что-то новое тогда никто не мог. Да, «Лос-Анджелес» предлагал контракт, но у меня шла процедура расторжения.

Если память не изменяет, тогда в КХЛ с момента подачи расторжения действовало правило девяти месяцев. За эти девять месяцев и решили все. Я остался, и тогда уже мне предложили новый контракт.

– Но вы все же успели поехать в лагерь «Лос-Анджелеса».

– Да, был в лагере новичков. Говорили: «Съезди, познакомься, посмотри город, будет легкая атмосфера». В итоге как начали нагружать – я обалдел. С первого дня убийственные тренировки: два льда, зал, бег, никаких поблажек. Ужас просто.

Даже на колено садиться нельзя, везде бегом. У меня язык на плечо, думаю: «Ничего себе знакомство с организацией». Но, конечно, полезный опыт.

Там из россиян были я, Зыков, Шарипзянов. Мы молодые, тогда еще не понимали всей серьезности. Но тренеры остались довольны нами, были даже игры «три на три», где мы смотрелись хорошо, – сказал капитан «Нефтехимика».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
