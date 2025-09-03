Дергачев о «Лос-Анджелесе»: «Был в лагере новичков, обалдел – убийственные тренировки: два льда, зал, бег, никаких поблажек. Ужас. Язык на плечо, думаю: «Ничего себе знакомство с организацией»

Александр Дергачев рассказал о поездке в тренировочный лагерь «Лос-Анджелеса».

– Мне рассказывали, что в какой-то момент вы чуть ли не подписали контракт с «Лос-Анджелесом», были одной ногой в Америке. Но СКА предложил очень хороший контракт, и вы передумали. Так ли это?

– Не совсем. У меня был действующий контракт, предлагать что-то новое тогда никто не мог. Да, «Лос-Анджелес» предлагал контракт, но у меня шла процедура расторжения.

Если память не изменяет, тогда в КХЛ с момента подачи расторжения действовало правило девяти месяцев. За эти девять месяцев и решили все. Я остался, и тогда уже мне предложили новый контракт.

– Но вы все же успели поехать в лагерь «Лос-Анджелеса».

– Да, был в лагере новичков. Говорили: «Съезди, познакомься, посмотри город, будет легкая атмосфера». В итоге как начали нагружать – я обалдел. С первого дня убийственные тренировки: два льда, зал, бег, никаких поблажек. Ужас просто.

Даже на колено садиться нельзя, везде бегом. У меня язык на плечо, думаю: «Ничего себе знакомство с организацией». Но, конечно, полезный опыт.

Там из россиян были я, Зыков , Шарипзянов . Мы молодые, тогда еще не понимали всей серьезности. Но тренеры остались довольны нами, были даже игры «три на три», где мы смотрелись хорошо, – сказал капитан «Нефтехимика ».