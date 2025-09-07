Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011-м: «Часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда. Но память о той команде живет в каждом. Мы скорбим. Мы помним!»

Роман Ротенберг высказался о гибели игроков и тренеров «Локомотива» в 2011 году.

Авиакатастрофа с самолетом, на котором команда вылетела в Минск, произошла 7 сентября 2011 года близ ярославского аэропорта Туношна. В ней погибли 44 человека.

«14 лет со дня трагедии, которая унесла ярославский «Локомотив». Команду, которая жила хоккеем, вдохновляла болельщиков и была примером для будущих поколений.

7 сентября 2011 года мы потеряли игроков, тренеров, сотрудников клуба, членов экипажа. В этот день часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда.

Боль не уходит. Сколько бы лет ни прошло, в этот день снова остро ощущаешь пустоту и горечь утраты. Но память о том самом «Локомотиве» живет в каждом, кто выходит на лед, в каждом, кто смотрит игру с трибун или у экрана, в каждом, кто любит хоккей.

«Локомотив». Мы скорбим. Мы помним!» – написал первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер «России 25» в телеграм-канале.

7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму