Зарипов об «Ак Барсе»: «Предсезонные турниры – это чек-ап, выявить болячки и заниматься ими. Думаю, тренеры нашли необходимые «препараты», как встать на чемпионский путь»

Данис Зарипов сравнил предсезонные турниры с медосмотром.

– Какие у вас впечатления от выступления «Ак Барса» в межсезонье?

– Я вообще никогда не считал, что по предсезонным играм нельзя оценивать результат команды и уровень ее готовности к сезону.

Предсезонные турниры и встречи всегда являлись таким этапом, на котором нужно максимально рассмотреть свои пробелы – пробелы команды, пробелы каждого игрока. Понять, куда кого направить и с кем работать.

То есть предсезонные турниры – это по факту вообще медосмотр (смеется). Чек-ап. Выявить болячки и заниматься ими.

– На ваш взгляд, какие у «Ак Барса» сейчас есть слабые стороны?

– Матчи не все транслировались по телевизору в доступном режиме… Но я думаю, что руководители и тренерский штаб все за этот период увидели и проанализировали, нашли необходимые «препараты», как это исправить и куда добавить для того, чтобы встать на чемпионский путь, – сказал экс-форвард «Ак Барса » Данис Зарипов .

Зарипов о лишении Яковлева капитанства: «Личные амбиции. Мне ход непонятен, Егор – символ «Металлурга» и города»