Зарипов об «Ак Барсе»: «Предсезонные турниры – это чек-ап, выявить болячки и заниматься ими. Думаю, тренеры нашли необходимые «препараты», как встать на чемпионский путь»
– Какие у вас впечатления от выступления «Ак Барса» в межсезонье?
– Я вообще никогда не считал, что по предсезонным играм нельзя оценивать результат команды и уровень ее готовности к сезону.
Предсезонные турниры и встречи всегда являлись таким этапом, на котором нужно максимально рассмотреть свои пробелы – пробелы команды, пробелы каждого игрока. Понять, куда кого направить и с кем работать.
То есть предсезонные турниры – это по факту вообще медосмотр (смеется). Чек-ап. Выявить болячки и заниматься ими.
– На ваш взгляд, какие у «Ак Барса» сейчас есть слабые стороны?
– Матчи не все транслировались по телевизору в доступном режиме… Но я думаю, что руководители и тренерский штаб все за этот период увидели и проанализировали, нашли необходимые «препараты», как это исправить и куда добавить для того, чтобы встать на чемпионский путь, – сказал экс-форвард «Ак Барса» Данис Зарипов.
