Генменеджер «Ак Барса» о сокращении доходов «Татнефти»: «Информация верная, но на наши финансовые возможности она не влияет. Мы все понимаем, что живем в не очень простое время»
В «Ак Барсе» отреагировали на информацию о сокращении доходов у главного спонсора.
Ранее сообщалось, что «Татнефть» сократила бюджет казанского клуба на 25% на фоне экономической ситуации.
«Информация о сокращении доходов нашего спонсора была. Мы все понимаем, что живем в не очень простое время. Информация о сокращении доходов нашего спонсора верная, но на наши финансовые возможности она не влияет.
Переезд «Ак Барса» на Запад? Такой вопрос не поднимался», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
