Генменеджер «Ак Барса» о сокращении доходов «Татнефти»: «Информация верная, но на наши финансовые возможности она не влияет. Мы все понимаем, что живем в не очень простое время»

В «Ак Барсе» отреагировали на информацию о сокращении доходов у главного спонсора.

Ранее сообщалось , что «Татнефть» сократила бюджет казанского клуба на 25% на фоне экономической ситуации.

«Информация о сокращении доходов нашего спонсора была. Мы все понимаем, что живем в не очень простое время. Информация о сокращении доходов нашего спонсора верная, но на наши финансовые возможности она не влияет.

Переезд «Ак Барса» на Запад? Такой вопрос не поднимался», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.