Дедлайн обменов в сезоне НХЛ-2025/26 намечен на 6 марта (Пьер ЛеБрюн)

Дедлайн обменов в новом сезоне НХЛ намечен на 6 марта 2026 года.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Таким образом, он состоится в пятницу. До завершения регулярного чемпионата останется 42 дня.

День дедлайна – последний, когда игроки могут сменить клуб и сыграть за новую команду в плей-офф. После дедлайна обмены также могут проводиться, но игроки, перешедшие в результате таких сделок, не будут допущены к участию в розыгрыше Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне в день дедлайна было совершено 24 обмена, в том числе сделки с участием форвардов Микко Рантанена (перешел из «Каролины» в «Даллас») и форварда Брэда Маршанда (перешел из «Бостона» во «Флориду»).

Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN)