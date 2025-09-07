0

Дедлайн обменов в сезоне НХЛ-2025/26 намечен на 6 марта (Пьер ЛеБрюн)

Дедлайн обменов в новом сезоне НХЛ намечен на 6 марта 2026 года.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. 

Таким образом, он состоится в пятницу. До завершения регулярного чемпионата останется 42 дня. 

День дедлайна – последний, когда игроки могут сменить клуб и сыграть за новую команду в плей-офф. После дедлайна обмены также могут проводиться, но игроки, перешедшие в результате таких сделок, не будут допущены к участию в розыгрыше Кубка Стэнли. 

В прошлом сезоне в день дедлайна было совершено 24 обмена, в том числе сделки с участием форвардов Микко Рантанена (перешел из «Каролины» в «Даллас») и форварда Брэда Маршанда (перешел из «Бостона» во «Флориду»). 

Потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться для заявки на матч. Сумма кэпхитов 18 полевых игроков и 2 вратарей не должна его превышать (ESPN)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
