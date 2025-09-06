Галлан про 3 гола «Шанхая» против СКА за 83 секунды: «Не магия, просто реализовали моменты. Будем придерживаться стиля, похожего на НХЛ»

Жерар Галлан оценил высокую реализацию «Шанхая» в матче со СКА.

Китайский клуб обыграл армейцев со счетом 7:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде игроки «Шанхая» забросили 3 шайбы в ворота Сергея Иванова за 83 секунды.

– Три гола за 83 секунды во втором периоде – это был результат ваших слов или просто совпадение?

– Хотел бы сказать, что это моя магия, но нет. Просто реализовали моменты. Все.

– В раздевалке вашей команды висит девиз «Никаких оправданий». Чья это идея?

– Это наша общая установка с первого дня. Мы начали тренировочные сборы позже, чем остальные. Игроки и тренеры приехали позже. Но это не оправдание. Мы говорили об этом с первого дня – мы должны приходить на арену и выкладываться на сто процентов.

– Сегодня вы полностью превзошли соперника по силовой борьбе. Будете весь сезон играть в таком стиле?

– Мы будем придерживаться нашего стиля, похожего на НХЛ. Конечно, нужно улучшить игру в обороне – сегодня там были недочеты. Но в атаке и нейтральной зоне выглядели хорошо.

– Каково было догонять по ходу игры?

– Я всегда говорю: главное – не кто забивает первый, а кто забивает последний. Да, первый гол добавляет энергии, эмоций, но важнее, кто выигрывает матч. Мы не меняли свою установку на игру из-за того, что приходилось догонять, и в конечном итоге добились результата, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .