Ларионов о поражении СКА: «Не скажу, что можно упрекнуть кого-то в отдаче. Нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Давайте просто забудем этот вечер»

Игорь Ларионов высказался о причинах поражения СКА от «Шанхай Дрэгонс».

Армейцы проиграли со счетом 4:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Не скажу, что кого-то можно упрекнуть в отдаче. Может, нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Два гола нам забивали, когда группа игроков просто играли клюшкой.

Это не отдача, а ответственность, когда надо подставить тело, сыграть жестко. Мы уже об этом сказали, мы это подтянем.

– Стартовый мандраж существует?

– Конечно. Неважно, сколько ты в этом бизнесе, первая игра всегда непростая. Но ссылаться на стресс мы не хотим. Давайте просто забудем этот вечер и будем двигаться дальше, – сказал главный тренер СКА .

