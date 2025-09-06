Ларионов о поражении СКА: «Не скажу, что можно упрекнуть кого-то в отдаче. Нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Давайте просто забудем этот вечер»
Игорь Ларионов высказался о причинах поражения СКА от «Шанхай Дрэгонс».
Армейцы проиграли со счетом 4:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Не скажу, что кого-то можно упрекнуть в отдаче. Может, нужно чуть больше огня в борьбе за шайбу. Два гола нам забивали, когда группа игроков просто играли клюшкой.
Это не отдача, а ответственность, когда надо подставить тело, сыграть жестко. Мы уже об этом сказали, мы это подтянем.
– Стартовый мандраж существует?
– Конечно. Неважно, сколько ты в этом бизнесе, первая игра всегда непростая. Но ссылаться на стресс мы не хотим. Давайте просто забудем этот вечер и будем двигаться дальше, – сказал главный тренер СКА.
