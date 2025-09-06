Генменеджер «Айлендерс» об обмене Добсона: «Научился у Брисбуа не принимать решения под влиянием эмоций. Хотел оставить Ноа, но мы не договорились о контракте»
Матье Дарш высказался касательно обмена Ноа Добсона.
В июне «Айлендерс» обменяли защитника в «Монреаль» на Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде драфта-2025 – 16-й и 17-й пики.
«Не было никакой враждебности.
У меня была своя цена для этого хоккеиста, но его агент посчитал по-другому.
Вместо того, чтобы спорить, я как бы сказал: «Если ты считаешь, что можешь заключить эту сделку с другим клубом, давай работать вместе, чтобы это осуществить».
Я хотел оставить игрока, но мы не смогли договориться о контракте. Это бизнес. Но никаких споров не было. Обе стороны согласились извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации.
Это то, чему я научился у Жюльен Брисбуа – не принимать решения под влиянием эмоций», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости