Генменеджер «Айлендерс» об обмене Добсона: «Научился у Брисбуа не принимать решения под влиянием эмоций. Хотел оставить Ноа, но мы не договорились о контракте»

Матье Дарш высказался касательно обмена Ноа Добсона.

В июне «Айлендерс» обменяли защитника в «Монреаль » на Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде драфта-2025 – 16-й и 17-й пики.

«Не было никакой враждебности.

У меня была своя цена для этого хоккеиста, но его агент посчитал по-другому.

Вместо того, чтобы спорить, я как бы сказал: «Если ты считаешь, что можешь заключить эту сделку с другим клубом, давай работать вместе, чтобы это осуществить».

Я хотел оставить игрока, но мы не смогли договориться о контракте. Это бизнес. Но никаких споров не было. Обе стороны согласились извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации.

Это то, чему я научился у Жюльен Брисбуа – не принимать решения под влиянием эмоций», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс » Матье Дарш.