Миронов остался капитаном «Спартака». Вишневский и Порядин – его ассистенты
«Спартак» назначил капитана команды в новом сезоне КХЛ.
Капитаном красно-белых остался Андрей Миронов. Защитник носил капитанскую нашивку и в прошлом сезоне.
Ассистентами Миронова стали Дмитрий Вишневский и Павел Порядин.
В прошлом сезоне Миронов набрал 25 (7+18) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 12 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
