Миронов остался капитаном «Спартака». Вишневский и Порядин – его ассистенты

«Спартак» назначил капитана команды в новом сезоне КХЛ.

Капитаном красно-белых остался Андрей Миронов . Защитник носил капитанскую нашивку и в прошлом сезоне.

Ассистентами Миронова стали Дмитрий Вишневский и Павел Порядин .

В прошлом сезоне Миронов набрал 25 (7+18) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 12 играх.