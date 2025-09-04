Шумаков может перейти в «Салават Юлаев». Форвард пропустил прошлый сезон КХЛ (Алексей Шевченко)

«Салават Юлаев» может подписать Сергея Шумакова.

Об этом сообщил Алексей Шевченко.

«Это не вопрос денег, там суммы крошечные, но очевидно, что Уфе он поможет», – написал журналист.

33-летний нападающий полностью пропустил прошлый сезон КХЛ.

До этого Сергей Шумаков выступал за «Ладу» в сезоне-2023/24 и набрал 27 (15+12) очков при полезности «плюс 5» в 52 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .