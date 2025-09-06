Премьер-министр Башкортостана о «Салавате»: «Руководство республики держит ситуацию на контроле, планы по решению уже есть»

Премьер-министр Башкортостана высказался о «Салавате Юлаеве».

«Салават Юлаев » стартует в новом сезоне! Сегодня наша любимая команда открывает новый сезон КХЛ выездным матчем против нижегородского «Торпедо».

Сотни тысяч болельщиков в Башкортостане уже несколько месяцев живут предвкушением этого момента. Впереди нас ждет долгий сезон – с победами, поражениями и, конечно же, яркими эмоциями. Ведь хоккей – это не просто спорт, это страсть!

Я люблю хоккей. И не только смотреть, но и сам стараюсь играть. А потому безусловно понимаю и разделяю переживания наших болельщиков. Многие волнуются за будущее команды, особенно в плане финансов. Признаю, вызовы перед менеджерским составом стоят серьезные. Но давайте смотреть правде в глаза: трудности бывают у всех, «Салават» не исключение, уже с достоинством проходил через них, справится и на этот раз.

Руководство республики держит ситуацию на контроле, и планы по решению уже есть. Никаких поводов для паники – хоккей в Башкортостане жив и будет жить, причем на высоком уровне!

Состав команды обновился. Теперь в ней появился отличный баланс между опытными игроками и талантливой молодежью. Ставка делается на наших ребят, но и без крутых легионеров не обойдется. Особенно радует Саша Хмелевски – он уже стал своим для всех болельщиков.

Друзья, сезон начинается! Впереди несколько месяцев невероятных матчей. Давайте вместе болеть за «Салават», заполнять трибуны и верить в победу!

Вперед, «Салават»! Мы с вами!» – написал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.