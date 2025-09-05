Хартли о 2:1 с «Трактором»: «Тяжелый матч, меньшинство у «Локомотива» хорошо отыграло. Уважаю Гру, он отличный тренер, но на скамейке мы соперники»
Ярославский клуб одержал победу над «Трактором» со счетом 2:1 Б.
– Тяжелая игра. Можно было понять, что эти команды встречались в финале. Очень интенсивная игра. Перед игрой была хорошая презентация, классический «Локомотив». Болельщики поддерживали нас всю игру, спасибо им.
– Что не получилось в реализации большинства?
– У нас были шансы, но это только начало сезона. Упустили пару возможностей, где-то их вратарь выручил. Меньшинство хорошо отыграло. Наше большинство дало нам шансы, но не голы. Будем работать.
– Насколько сработались с командой?
– Есть определенные моменты в игре, которые подлежат критике. Но это игра ошибок. Будем работать над всеми аспектами игры.
– Гру сказал, что вы были для него примером. Вам приятно это слышать? Как оцените противостояние с ним?
– Говорил много раз: не должно быть никакого разделения по паспортам в хоккее. Мы все люди. Бенуа тренировал в лиге Квебека, когда я ушел оттуда. Мы не очень хорошо знаем друг друга.
Но мы несколько раз общались по телефону, было много других контактов. Я очень уважаю его. Он победитель и отличный тренер. Как только мы встаем на скамейку, мы соперники, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.