Вайсфельд о «Металлурге»: «Смущает, что там много однотипных игроков. Их антропометрические данные вызывают сомнения. С другой стороны, они будут брать другими козырями: скорость, техника»
Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Металлурга» в новом сезоне.
«Очень хорошая команда. Немного смущает, что там много однотипных игроков. И их антропометрические данные вызывают некоторые сомнения.
С другой стороны, они будут брать другими козырями: скорость, техника. За «Магниткой» будет интересно наблюдать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Российская газета»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости