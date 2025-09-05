  • Спортс
Вайсфельд о «Металлурге»: «Смущает, что там много однотипных игроков. Их антропометрические данные вызывают сомнения. С другой стороны, они будут брать другими козырями: скорость, техника»

Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Металлурга» в новом сезоне.

«Очень хорошая команда. Немного смущает, что там много однотипных игроков. И их антропометрические данные вызывают некоторые сомнения.

С другой стороны, они будут брать другими козырями: скорость, техника. За «Магниткой» будет интересно наблюдать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Российская газета»
