Вайсфельд о «Металлурге»: «Смущает, что там много однотипных игроков. Их антропометрические данные вызывают сомнения. С другой стороны, они будут брать другими козырями: скорость, техника»

Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Металлурга» в новом сезоне.

«Очень хорошая команда. Немного смущает, что там много однотипных игроков. И их антропометрические данные вызывают некоторые сомнения.

С другой стороны, они будут брать другими козырями: скорость, техника. За «Магниткой» будет интересно наблюдать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.