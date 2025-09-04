  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карандин о «Сибири»: «Епанчинцеву не позавидуешь: опять нужна перестройка, нет должной подпитки со стороны молодежи. Легионеры пока не впечатляют»
0

Карандин о «Сибири»: «Епанчинцеву не позавидуешь: опять нужна перестройка, нет должной подпитки со стороны молодежи. Легионеры пока не впечатляют»

Юрий Карандин поделился ожиданиями от выступления «Сибири» в новом сезоне КХЛ.

– В «Сибири» вновь большие перемены. Одну группу легионеров сменила другая, тренеру Епанчинцеву второй год подряд не позавидуешь: вновь много базовой работы, опять нужна перестройка. А значит, и время.

Те, кто воспитан на советском хоккее, никогда не был сторонником легионеров. Наш хоккей считался лучшим, когда в нем делали ставку на свою молодежь и вообще не знали, кто такие иностранцы. «Сибири» однозначно нужно идти этим курсом.

– Кого считаете лидерами команды?

– В трудные моменты прошлого сезона мне понравилось поведение Широкова, который не стал мириться с неудачами. Было видно влияние этого форварда на раздевалку, неслучайно тренерский штаб в роли капитана сделал ставку именно на Широкова. А ведь крепкий капитан – это половина успеха.

Еще один стержневой игрок «Сибири» – вратарь Красоткин. На мой взгляд, именно он после потери Костина – первый номер. Самое главное, чтобы ему не помешали травмы.

– В североамериканца Доминге не верите?

– Требовательно отношусь к легионерам, они должны быть на голову выше местных игроков. И самое главное, что должны прочувствовать регион и город, в котором оказались и который им платит большие деньги. А в КХЛ иногда бывает, что иностранцев всем миром уговаривают поиграть, сдувают с них пылинки. Это касается и игроков, и тренеров.

Мнения по Доминге у меня пока нет, как и по другим легионерам-новичкам. Но если новый вратарь будет играть на уровне Салака, то станет героем «Сибири».

– Ваш прогноз на сезон «Сибири»?

– Команда находится на этапе перестройки, нет должной подпитки со стороны молодежи. Пока легионеры «Сибири» не впечатляют, у кого-то в Новосибирске даже появилась ностальгия по ушедшим – Беку и Ко.

Но перед стартом сезона не вижу смысла ворчать. Новосибирск – особенный хоккейный город, здесь болельщики-идеалисты, которые всегда верят в лучшее, – сказал бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
logoСибирь
logoСкотт Уилсон
logoКХЛ
logoЛуи Доминге
logoСергей Широков
logoЮрий Карандин
Чейз Приски
logoДэвид Фэрранс
logoАнтон Красоткин
logoВадим Епанчинцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Красоткин о переходе Доминге в «Сибирь»: «Отнесся спокойно. Думаю, будет здоровая конкуренция. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть»
28 августа, 10:29
Епанчинцев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Радует игра без шайбы и то, какие моменты создают мастеровитые игроки. «Сибирь» потихонечку набирала кондиции, свежесть появилась»
25 августа, 10:34
Рябыкин о «Сибири» на Кубке Блинова: «Широков сказал, что они под очень серьезной нагрузкой. В Омске было видно, что команда придавлена, это нормально»
125 августа, 06:22
Главные новости
Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
228 минут назад
Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России
243 минуты назад
Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4-5 игроками, никто из них не был в СКА. И все говорили: «Это лучшая команда»
358 минут назад
Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»
2сегодня, 04:55
Сезон КХЛ стартует! «Локомотив» и «Трактор» сыграют в матче за Кубок Открытия
16сегодня, 04:30
Гендиректор «Авангарда» о черной форме: «Как будто вернулись немножко в прошлое. Выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде и шаг назад»
4сегодня, 03:55Фото
Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»
19сегодня, 03:40
Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
5сегодня, 03:22
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
4вчера, 21:26
«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)
3вчера, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в «Спартаке». Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»
118 минут назад
Губернатор Новосибирской области дал напутствие «Сибири»: «Выход в плей-офф – обязательное условие. Дальше – забраться максимально высоко»
сегодня, 04:45
Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 03:10
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ
вчера, 21:55
Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»
вчера, 21:39
Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»
вчера, 20:58
Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»
1вчера, 20:29
Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»
2вчера, 20:14
Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды»
вчера, 19:59
Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»
вчера, 19:48