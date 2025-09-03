Приски о Новосибирске: «Удалось немного погулять. Я смог побродить по центру, попробовать новые заведения и все увидеть. Было здорово исследовать город»

Чейз Приски высказался о переходе в «Сибирь».

– Как у вас появился вариант с «Сибирью»?

– Я все еще думал о подписании контракта в НХЛ и АХЛ, но со мной связался агент, сказав, что «Сибирь» заинтересована в моих услугах.

Затем я дождался предложений в Северной Америке и решил больше изучать КХЛ , поскольку время свободного агента подходило к концу. Затем мы начали говорить с «Сибирью» о команде и городе, и я решил, что готов к новому приключению в КХЛ.

– У вас было время погулять по Новосибирску?

– Мне удалось немного погулять в первые пару дней, прежде чем я начал тренироваться с другими иностранными игроками.

Я сам смог побродить по центру, просто исследовать город, попробовать новые заведения и все увидеть. Было довольно здорово исследовать его, а потом увидеть всех болельщиков, когда у нас был фестиваль, – сказал защитник «Сибири» Чейз Приски.