  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Приски о Новосибирске: «Удалось немного погулять. Я смог побродить по центру, попробовать новые заведения и все увидеть. Было здорово исследовать город»
0

Приски о Новосибирске: «Удалось немного погулять. Я смог побродить по центру, попробовать новые заведения и все увидеть. Было здорово исследовать город»

Чейз Приски высказался о переходе в «Сибирь».

– Как у вас появился вариант с «Сибирью»?

– Я все еще думал о подписании контракта в НХЛ и АХЛ, но со мной связался агент, сказав, что «Сибирь» заинтересована в моих услугах.

Затем я дождался предложений в Северной Америке и решил больше изучать КХЛ, поскольку время свободного агента подходило к концу. Затем мы начали говорить с «Сибирью» о команде и городе, и я решил, что готов к новому приключению в КХЛ.

– У вас было время погулять по Новосибирску?

– Мне удалось немного погулять в первые пару дней, прежде чем я начал тренироваться с другими иностранными игроками.

Я сам смог побродить по центру, просто исследовать город, попробовать новые заведения и все увидеть. Было довольно здорово исследовать его, а потом увидеть всех болельщиков, когда у нас был фестиваль, – сказал защитник «Сибири» Чейз Приски.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чейз Приски
logoСибирь
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-защитник «Херши» Приски о Мирошниченко: «Сделал большой скачок и все больше похож на игрока НХЛ. Скоро появится шанс, и он больше не увидит АХЛ»
2 сентября, 09:14
Защитник «Сибири» Приски об игре за «Флориду»: «Все впечатлили. У Баркова универсальное хоккейное чутье, у Райнхарта – элитный игровой интеллект»
22 сентября, 07:50
Защитник «Сибири» Приски: «КХЛ находится где-то между НХЛ и АХЛ по отношению к игрокам, инфраструктуре, питанию на арене, организации поездок. Это три лучшие лиги в мире»
12 сентября, 05:58
Главные новости
Агент Кузнецова: «Поиска клуба нет. Есть ожидание подписания. Две команды сейчас решают моменты внутри своего потолка»
1 минуту назад
Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»
147 минут назад
Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
4сегодня, 13:51
Александр Легков: «Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. Александр среди любителей не затеряется в любом виде спорта, а в хоккее он – топ»
1сегодня, 12:56
Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
2сегодня, 12:32
Григоренко о контрактах в КХЛ: «Если это продолжится, нужно обсуждать с ребятами, что-то думать. Никто не нарушает регламент. Даже был бы профсоюз, что поделаешь?»
6сегодня, 12:08
Шумаков может перейти в «Салават Юлаев». Форвард пропустил прошлый сезон КХЛ (Алексей Шевченко)
8сегодня, 11:44
Грималди из СКА: «Вера для меня важнее всего – даже выше семьи. К этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей»
32сегодня, 11:20
Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества
10сегодня, 10:45
Григоренко о СКА: «Был шок, что Ротенберга уволили. Уровень соревновательности у него – на сумасшедшем уровне! Хотели играть в североамериканском стиле»
10сегодня, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
Порядин о звене с Ружичкой: «Мы уже провели несколько тренировок вместе, никаких проблем нет. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли»
13 минут назад
Дементьев о Ткачеве в «Металлурге»: «Идеальный игрок для системы Разина. Любители хоккея помнят, как играл Андрей – прослеживается аналогия их действий»
35 минут назад
Рябыкин о мотивации Хартли: «Раньше он приходил в проблемные команды. «Локомотив» – чемпионский коллектив, это его зацепило. Согласен с ним, что лучшая оборона – атака»
сегодня, 14:28
Григоренко о Никитине: «Дисциплина в его командах на уровне. Он не пытается слепить из игрока то, что не получится. В ЦСКА было построже при нем, чем при Федорове»
сегодня, 14:15
Гендиректор «Авангарда»: «Решения о расставании с Буше и Ткачевым были правильными по всем параметрам, глядя на то, какой складывается коллектив по атмосфере и духу»
1сегодня, 13:41
Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»
2сегодня, 13:31
Депутат Валуев допустил, что хоккеистов первыми вернут на турниры: «Наши позиции всегда были сильны, но чиновники более лояльны в этом спорте, может»
5сегодня, 13:15
Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы. Защитник «Авангарда» вернется в общую группу в середине сентября
сегодня, 12:44
«Трактор» не заинтересован в подписании Кузнецова (Алексей Шевченко)
6сегодня, 12:20
Себранго подписал двусторонний контракт с «Оттавой» на сезон и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 20 очков в 50 матчах прошлого сезона АХЛ
сегодня, 11:56