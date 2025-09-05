Губернатор Новосибирской области дал напутствие «Сибири»: «Выход в плей-офф – обязательное условие. Дальше – забраться максимально высоко»

Губернатор Новосибирской области назвал выход в плей-офф задачей «Сибири».

Андрей Травников, являющийся председателем попечительского совета клуба, провел традиционную предсезонную встречу с руководством и игроками.

«В этом году даже не буду формулировать задачу-минимум, ведь на фоне яркой игры в конце прошлого сезона попечительский совет и болельщики ждут выхода в плей-офф.

Это обязательное условие, а дальше – забраться максимально высоко и показать результат лучше, чем в прошлом году.

В команде много новичков, поэтому, хочу пожелать вам быстро найти свой стиль на сезон, ждем хорошей игры с первых матчей и побольше побед дома для самых лучших болельщиков в лиге», – сказал губернатор региона.