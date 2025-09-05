«Сиэтл» представил альтернативную форму. Она светится в темноте – в честь биолюминесценции обитателей моря
«Сиэтл» представил альтернативную форму, которая светится в темноте.
Это отсылка к биолюминесценции – излучению света живыми организмами. Эта способность есть у многих морских обитателей.
Клуб отметил, что дизайн новых свитеров «вдохновлен завораживающей красотой глубоких вод северо-запада Тихого океана».
Кроме того, полосы на руках имитируют сигналы гидролокатора.
Ожидается, что в новом сезоне альтернативный комплект будет задействован в 12 играх регулярного сезона.
Фото: официальный сайт НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
