«Сиэтл» представил альтернативную форму. Она светится в темноте – в честь биолюминесценции обитателей моря

«Сиэтл» представил альтернативную форму, которая светится в темноте.

Это отсылка к биолюминесценции – излучению света живыми организмами. Эта способность есть у многих морских обитателей.

Клуб отметил, что дизайн новых свитеров «вдохновлен завораживающей красотой глубоких вод северо-запада Тихого океана».

Кроме того, полосы на руках имитируют сигналы гидролокатора.

Ожидается, что в новом сезоне альтернативный комплект будет задействован в 12 играх регулярного сезона.

Фото: официальный сайт НХЛ.