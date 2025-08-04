Форвард «Сиэтла» Хэйден и талисман Буй встретили медведя во время рыбалки на Аляске. Клуб снимал видео для соцсетей, гризли преследовал маскота

Форвард «Сиэтла» Джон Хэйден и талисман Буй встретили медведя на Аляске.

Медиагруппа «Кракена» снимала ролик для социальных сетей. Хоккеист и маскот (морской тролль) ловили рыбу у водопада Брукс в национальном парке Катмай.

На видео видно, что позади них появляется медведь гризли и заходит в воду. Добравшись до середины реки, зверь начал преследовать Буя, но затем остановился.

«Когда мы рыбачили, то довольно близко столкнулись с парой медведей. Я виню в этом Буя (с улыбкой), наверное, их очень интересовал его внешний вид.

Мы благополучно отделались, но ситуация была напряженной», – сказал Хэйден.