  • Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4-5 игроками, никто из них не был в СКА. И все говорили: «Это лучшая команда»
Рокко Грималди назвал СКА очень уважаемым клубом с репутацией.

– По юниорам вы играли с Ридом Буше. Общались ли вы с ним перед приездом сюда?

– Нет, с ним я не разговаривал. Но я общался с другими ребятами. Например, с Бадди Робинсоном. Еще общался с Крисом Терри – он провел здесь один сезон. Думаю, всего я говорил с четырьмя-пятью игроками, но никто из них не играл за СКА.

Забавно то, что, когда я спрашивал их мнение о лиге, они всегда в ответ интересовались: «А в какую команду думаешь поехать?» Я говорил: «СКА». И каждый из них отвечал: «Это лучшая команда». И при этом ни один из них здесь не играл, но консенсус был именно таким: все говорили, что это лучший вариант.

– Лучшая – в смысле условия, город?

– Все вместе. База, город, сам хоккей. И все отмечали, что с приходом Игоря [Ларионова] все станет еще лучше. Многие говорили, что если бы им самим пришлось выбирать команду, то они бы выбрали именно эту. Даже друзья, которые давно уже не играют, но все еще следят за хоккеем.

Когда я сказал им, что еду в Россию, и упомянул СКА, они сразу поняли, о какой команде речь. Не знаю, откуда они вообще могли знать про нее, ведь они живут в Америке и не играют в хоккей. Но у СКА есть репутация, этот клуб очень уважают. И это тоже подогрело мой интерес.

Любопытно, что даже те, кто играл за разные команды КХЛ, говорили одно и то же: СКА – та команда, в которую стоило бы поехать, – сказал форвард клуба из Санкт-Петербурга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
