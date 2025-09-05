Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»

Роман Ротенберг высказался о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ.

«Сегодня первая игра в истории команды МХЛ – «Академии Динамо Красная Машина Юниор». Все только начинается. Вместе победим!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.

Член совета директоров «Динамо» также дал напутствие игрокам команды.

«Вы должны ценить, что играете за команду «Красная Машина Юниор».

Красная Машина – это великие победы нашей сборной СССР, золото Олимпийских игр 2018 года. Это дух, сила воли, желание побеждать в каждой игре и выкладываться на каждой тренировке на 100 процентов.

Вам созданы лучшие условия для тренировок, у вас сильный тренерский штаб. Мы сделаем все возможное, чтобы вам еще помочь. Но все будет зависеть, ребята, от вас. Когда ты хоккеист, то должен 100 процентов своей жизни отдать хоккею», – сказал первый вице-президент ФХР и тренер «России 25».

Сегодня «Академия Динамо Красная Машина Юниор» проведет гостевой матч с МХК «Динамо» Москва в рамках Olimbpet Молодежной хоккейной лиги.