Вячеслав Быков: «Трактор» будет одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. В Челябинске есть отличная школа, соответствующая инфраструктура, история и амбиции игроков»

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры «Трактора» в сезоне-2025/26.

В прошлом сезоне команда из Челябинска дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла «Локомотиву».

«Трактор » будет одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина, как это и было всегда раньше.

В Челябинске есть отличная школа, соответствующая инфраструктура, история и амбиции игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.