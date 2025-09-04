Вячеслав Быков: «Трактор» будет одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. В Челябинске есть отличная школа, соответствующая инфраструктура, история и амбиции игроков»
Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры «Трактора» в сезоне-2025/26.
В прошлом сезоне команда из Челябинска дошла до финала Кубка Гагарина, где проиграла «Локомотиву».
«Трактор» будет одним из фаворитов на победу в Кубке Гагарина, как это и было всегда раньше.
В Челябинске есть отличная школа, соответствующая инфраструктура, история и амбиции игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
